نامل ان تتمخض زيارة اردوغان لطهران عن توقيع خارطة طريق للتعاون المشترك

العالم - ايران

وقال امير عبداللهيان اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي ​مولود جاويش أوغلو الذي يزور ايران حاليا : في لقاء اليوم اتفقنا على تطوير خارطة طريق جديدة لتعاون طويل الأمد بين طهران وأنقرة وبدء محادثات دبلوماسية في هذا الصدد، معربا ​عن امله في أن تسهم الزيارة التي سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى طهران في حسم خارطة طريق للتعاون طويل الامد بين البلدين.

ووصل وزير الخارجية التركي صباح اليوم الى طهران، في اول زيارة يقوم بها ​الى ايران منذ تولي امير عبداللهيان منصب وزير الخارجية.

ووصف امير عبد اللهيان العلاقات بين ايران وتركيا بالودية والتاريخية، موضحا: بحثنا خلال اللقاء الاستثمار المشترك بين ايران وتركيا، وتنمية العلاقات الاقتصادية والقضايا القنصلية، وازالة العوائق التجارية بين الطرفين وتسهيل حركة التجارة والترانزيت بين البلدين.

واضاف: بحثنا التطورات في أفغانستان، واتفقنا على تعزيز الاستقرار بغرب آسيا، مؤكدًا أننا حاولنا أن نحافظ على علاقاتنا التجارية مع تركيا، على الرغم من تأثير جائحة ​فيروس كورونا​.

بدوره قال وزير الخارجية التركي، ان العقوبات المفروضة على إيران جائرة ومن انسحب من الاتفاق النووي يجب أن يعود إليه ويجب علينا القيام بالمزيد في المجال الاقتصادي.

وفي السياق اكد: قمنا بهذه الزيارة لتحديد كل الملفات المتعلقة بالقمة مع ايران ونسعى لأن يكون موعد القمة الايرانية- التركية نهاية هذا العام.

واكد اننا ننسق مع إيران بشأن أفغانستان وسوريا ويمكننا ايضا التعاون بشأن العراق.

وصف وزير خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو الحظر على ايران بالجائر وأعرب عن امله بان تتمخض الجولة المقبلة لمفاوضات فيينا عن نتائج.

وعبر جاويش اوغلو، عن ارتياحه لزيارة طهران واشاد بالضيافة والاستقبال الحار.

وأعرب عن مواساته لايران حكومة وشعباً جراء الزلزال الاخير الذي ضرب محافظة هرمزكان جنوب البلاد يوم أمس وعدّ تركيا تقف الى جانب اشقائها لتقديم اي خدمات ممكنة.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية التركي مع الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي.