وزارة الصحة: 105 حالات وفاة جديدة بكورونا في البلاد

العالم - ايران

وقالت الوزارة في تقریرها اليوم الاثنين عن تسجیل 7 الاف و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينهم 3 الاف و491 شخصا في حالة حرجة.

وأضافت وزارة الصحة الايرانية، ان عدد المتعافين من الفيروس أو الذين غادروا المستشفيات بلغ خمسة ملايين و708 الفا 253 شخصا لغاية الان.

وذكرت الوزارة، ان 37 مليونا و 146 ألفا و83 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد.

كما تلقى55 مليونا و 860 ألفا 65 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا و 42 مليونا و619 ألفا و788 شخص الجرعة الثانية.