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أمير الكويت يأمر بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية

أمير الكويت يأمر بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

افادت وكالة الانباء الكويتية الرسمية، عن تفويض أمير البلاد بعض صلاحياته الدستورية لولي العهد بصفة مؤقتة.

العالم - الكويت

وأوضحت الوكالة نقلا عن مرسوم أميري، أن الأمير الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" أصدر أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد "مشعل الأحمد الجابر الصباح" لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له.

ولم تضف الوكالة أي تفاصيل اخرى بشأن الاختصاصات المعنية في الأمر الأميري.

ووافق الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد، على استقالة الحكومة، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة.

وكان وزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، قد دعا إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته.

وتولى أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الصباح" منصبه في التاسع والعشرين من سبتمبر أيلول من العام الماضي إثر وفاة الأمير "صباح الأحمد الجابر الصباح".

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