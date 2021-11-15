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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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المكتب السياسي لحركة أنصارالله يدين جريمة إعدام 10 أسرى من الجيش واللجان ويحمل تحالف العدوان تبعاتها مؤكدا أنها لن تسقط بتقادم الزمن
وزير الخارجية التركي جاوويش اوغلو يؤكد عزم بلاده على الاسراع بتطوير علاقاتها مع ايران
الرئيس الايراني: الوجود الاميركي في افغانستان لمدة 20 عاما لم يجلب لهذا البلد سوى القتل وسفك الدماء والدمار
الرئيس الايراني يؤكد قدرة دول المنطقة على حل قضاياها دون تدخل اجنبي ويقول إن تواجد الاجانب لن يجلب سوى الانفلات الامني والتوتر بين بلدانها
الرئيس الايراني يشدد على رفع مستوى التعاون بين ايران وتركيا من المستوى الاقليمي الى الدولي ليكون اكثر تأثيرا في المعادلات العالمية
الرئيس الايراني يعتبر أن العلاقات الودية بين ايران وتركيا تصب لصالح السلام والاستقرار في المنطقة
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وخلال استقباله وزير خارجية تركيا جاوويش اوغلو يؤكد على حسم خارطة الطريق للنهوض بالتعاون الشامل بين البلدين
مراسل العالم: أهالي قرية تل أحمد بريف القامشلي يعترضون بمساندة الجيش السوري رتلاً للقوات الامريكية ويحولون دون مروره من خلال القرية
مراسل العالم: الإعلام الحربي اليمني يبث عند الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي مشاهد نوعية عن تطهير مواقع بشمال مديرية الجوبة في محافظة مارب
أمير عبداللهيان: نندد بالاعتداء الذي تعرض له رئيس الوزراء العراقي
مراسل العالم: أهالي قرية تل أحمد بريف القامشلي يعترضون بمساندة الجيش السوري رتلاً للقوات الامريكية ويحولون دون مروره من خلال القرية
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش
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