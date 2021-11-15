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وزارة الاعلام اللبنانية: البيان المنسوب لقرداحي مفبرك

وزارة الاعلام اللبنانية: البيان المنسوب لقرداحي مفبرك
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أكّدت ​وزارة الإعلام اللبنانية​، على أن "البيان الذي تمّ تداوله عبر المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الإجتماعي، والمنسوب إلى وزير الاعلام ​جورج قرداحي​ مفبرك".

العالم_لبنان

ولفتت، في بيان، إلى أنه "يدعي المروجون لهذا البيان، أنه موجه من الوزير إلى رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، إعتراضًا على محاولات إجباره على تقديم الإستقالة".

وأشارت، إلى أن "البيان المزعوم الذي يحمل توقيعًا مزورًا لوزير الاعلام، تضمن إدعاء من ملفقيه أن التحقيقات بينت قيام بعض الموظفين بتسريب خطابات سرية، وقرارات إتخذها الوزير لإدارة ازمة وسائل الاعلام وأن الوزارة ستعاقب الموظفين، الذين ثبت تورطهم وان الوزير قرر اعادة هيكلة وزارة الاعلام".

وأعلنت وزارة الإعلام أن "البيان المذكور ملفق، وعار من الصحة تمامًا، وتلفت إلى عدم صحة أي بيان أو موقف ينسب الى الوزير، ما لم يكن صادرًا عن الموقعين الرسميين، الوكالة الوطنية للاعلام أو وزارة الإعلام".

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