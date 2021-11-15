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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وخلال استقباله وزير خارجية تركيا جاوويش اوغلو يؤكد على حسم خارطة الطريق للنهوض بالتعاون الشامل بين البلدين

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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