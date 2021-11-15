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الرئيس الايراني يؤكد قدرة دول المنطقة على حل قضاياها دون تدخل اجنبي ويقول إن تواجد الاجانب لن يجلب سوى الانفلات الامني والتوتر بين بلدانها

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

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