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رئيسي: العلاقات الوثيقة بين ايران وتركيا تخدم السلام والاستقرار الاقليمي

رئيسي: العلاقات الوثيقة بين ايران وتركيا تخدم السلام والاستقرار الاقليمي
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ان العلاقات الوثيقة مع تركيا تخدم السلام والاستقرار في المنطقة، داعيا الى تحويل التعاون الاقليمي بين البلدين الجارين الى تعاون على الصعيد الدولي.

العالم - ايران

يتبع ...

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رئيسي: العلاقات الوثيقة بين ايران وتركيا تخدم السلام والاستقرار الاقليمي

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