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الإمارات تستقبل مسؤولا عسكريا إسرائيليا

الإمارات تستقبل مسؤولا عسكريا إسرائيليا
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قائد سلاح الجو، الجنرال عميكام نوركين، يقوم بزيارة إلى الإمارات هي الأولى من نوعها.

العالم- الامارات

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجنرال نوركين يزور الإمارات للمشاركة في افتتاح معرض دبي للطيران 2021، الذي انطلقت فعالياته، اليوم، بمشاركة 140 دولة حول العالم.

وأكدت الإذاعة أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي التقى بنظرائه من قادة أسلحة الجو في الإمارات والأردن وألمانيا، على هامش حضوره المعرض الدولي.

من جانبه، أفاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن الجنرال عميكام نوركين، يزور الإمارات للمرة الأولى في تاريخ البلاد، منذ التطبيع بين بلاده والإمارات في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول من عام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، ومعها البحرين، أيضا.

وأشار أدرعي إلى أن قائد القوات الجوية الإماراتي، اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قد زار الكيان الإسرائيلي الشهر الماضي، خلال مشاركة بلاده في مناورات “العلم الأزرق”.

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