هل البحرين أمام مشروع اصلاحي حقيقي أم فاشل لا يتوقف؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" حديث البحرين"، أشار الشهابي الى أن النظام البحريني يرفض إطلاق سراح أي سجين سياسي الا بالتنكيل والاهانة بعد ان يقضي كل فترة حكمه، على خلاف الكويت التي اطلقت المصالحة والحوار ولكن في البحرين هنالك عداء قديم يتجدد دائما.

واضاف الشهابي الى أنه لكل تلك الاسباب نجد أن الفساد المالي يتفاقم والفساد السياسي والاداري يتفاقم ولا يتوقف في مملكة البحرين.

يذكر أن المشكلة في البحرين التي ليست هي مشكلة مالية وحسب، انما هي في طبيعة النظام وتكوينه القائم على القبلية والعائلية، وبالتالي تصبح كل الحلول التي تطرح لمعالجة الأزمات مجرد محاولات ترقيعية ليس أكثر.

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