شاهد/ مشاهد نوعية لتطهير عدد من القرى شمال الجوبة بمارب

العالم- اليمن

وأظهرت مشاهد الإعلام الحربي التي بثت في ملحق إخباري، تقدم القوات المسلحة من مسارين بعد مركز الجوبة وتطهير عدد من السلاسل الجبلية والقرى التي كان يتحصن فيها المنافقون.

وأوضحت المشاهد أن المسار الأول انتهى بتطهير جبل الزبل وجبل السحل مرورا بالمحول والعقلة وقرية يعرة والحجيرية ووادي الخثلة وصولا إلى جبل وقرية العمود.

وأشارت إلى أن المسار الثاني بدأ من جبال النزيلة مرورا بمنطقة آل عقيل وجبل الأسود وجبل الحمراء وسلسلة جبال البديع وتطهير معسكر أم ريش وجبل برق السمع وصولا إلى جبل عرائش.

وتقدر خسائر العدوان البشرية خلال العملية بأكثر من 140 قتيلا وجريحا وعشرات الأسرى وتدمير وإحراق أكثر من 40 آلية واغتنام عدد آخر من الآليات.