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المكتب السياسي لحركة أنصارالله يدين جريمة إعدام 10 أسرى من الجيش واللجان ويحمل تحالف العدوان تبعاتها مؤكدا أنها لن تسقط بتقادم الزمن

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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