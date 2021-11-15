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الفسفوس لقناة العالم الخيار الوحيد..الحرية أو الشهادة

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

هكذا اصبح الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، بعد مرور اكثر من اربعة اشهر عن اضرابه، الفسفوس اكد لقناة العالم من على سريره في المستشفى مواصلته للاضراب حتى نيله حريته.

العالم - خاص بالعالم

مطلب الفسفوس واحد وهو انهاء اعتقاله الاداري المستمر منذ سنوات واطلاق سراحه فورا دون قيد او شرط، والا سيبقى مضربا عن الطعام حتى يستشهد، فهو معتقل دون اي تهمة، ومن يسمع كلمات كايد يشعر بالقوة والعزيمة التي يمتلكها ويتأكد بانه لن يرضخ ولن يهزم.

اطباء مستشفى برزلاي في عسقلان والذي يقيم فيه كايد، اكدوا ان وضعه الصحي صعب للغاية وانه يقترب من الموت المفاجئ في أية لحظة، وذلك نظراً لظهور علامات تشير لوجود تجلط في الدم.

ويعيش كايد حالةٍ من فقدان الوعي المتقطع، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، إضافة للأوجاع والآلام المختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، وقبل الاسر هذه كانت صورته وهكذا اصبح الان.

كيان الاحتلال الاسرائيلي يعتمد سياسة المماطلة بالنسبة لقضية الاسرى المضربين عن الطعام، وعددهم 5 وهم علاء الاعراج، وهشام ابو هواش، وعياد الهريمي، ولؤي الاشقر بالاضافة الى كايد. ومطالبهم واحدة وهي انهاء الاعتقال الاداري الذي هو قرار حبس بأمر عسكري من قبل الاحتلال بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد كل ستة اشهر. الا ان الاحتلال يتعامل مع قضيتهم بتجاهل كامل بالاضافة الى غياب اي دور داعم لهم من قبل المنظمات الحقوقية والانسانية.

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