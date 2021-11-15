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أهالي ريف القامشلي يجبرون رتلاً للاحتلال الأمريكي على التراجع

أهالي ريف القامشلي يجبرون رتلاً للاحتلال الأمريكي على التراجع
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعترض أهالي قرية تل أحمد في ريف القامشلي بمساندة وحدة من الجيش السوري رتل آليات عسكرية تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي حاول العبور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع.

العالم - سوريا

وأفادت سانا نقلا عن مصادر محلية بأن أهالي قرية تل أحمد اعترضوا رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من مدرعات وجرافة ورشقوه بالحجارة ومنعوه من المرور عبر الطريق العام بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع والعودة من حيث أتى.

ولفتت المصادر الى ان وحدة من الجيش السوري اعترضت رتل الاحتلال واجبرته على التراجع والابتعاد خارج المنطقة.

وتصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من عناصر الجيش السوري للعديد من أرتال الاحتلال الأمريكي أثناء محاولتها التحرك بالقرب من مناطق انتشارها وأجبروها على المغادرة بعد رشقها بالحجارة وسط هتافات تؤكد رفضهم وجود قوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية.

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