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قرصنة للبنية التحتية السيبرانية للحكومة “الاسرائيلية”

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم "عصا موسى" الوصول الى معلومات حكومية اسرائيلية، تتضمن صورا ثلاثية الابعاد لسائر المناطق في فلسطين المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

ضربة نوعية تلقتها سلطات الاحتلال الاسرائيلية باعترافها قيام مجموعة من الهاكرز باختراق مخزونات معلومات تابعة لشركات في الكيان على قدر كبير من السرية والاهمية.

في المعلومات التي اوردها موقع واللا العبري فإن مجموعة تطلق على نفسها اسم "عصا موسى"، نشرت على حسابها في تطبيق تلغرام تقارير حول اختراقات ناجحة لجهات اسرائيلية، ويشير التقرير الى ان التركيز كان يستهدف وعي الجمهور في الكيان الاسرائيلي وليس تحقيق ربح اقتصادي كما تهدف مجموعات القراصنة في العادة.

ونشرت المجموعة مقطع فيديو يظهر صوراً وخرائط لمنشآت حيوية، وقالت انه عينة من الصور الدقيقة جرى اختراقها والحصول عليها بعد اختراق البنية التحتية السيبرانية لحكومة الاحتلال الاسرائيلية، لكن الاخطر بالنسبة للاحتلال هو نجاح المجموعة المقرصنة في الوصول الى ملفات وخرائط ثلاثية الابعاد بدقة تصل الى خمسة سنتيمترات بحجم 22 تيرابايت لسائر المناطق في فلسطين المحتلة، وذلك في التفاف على الحظر الدولي الذي يمنع الوصول الى صور جوية دقيقة للمناطق في الكيان الاسرائيلي.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت مطلع هذا الشهر ان المجموعة نجحت في اختراق نظم شركات هندسية كبرى، وقامت بسحب قواعد البيانات الخاصة بها.

وفي 22 من اكتوبر تشرين اول الماضي، اخترقت مجموعة "عصا موسى" مواقع وحواسيب وشبكات رقمية تابعة لجيش الإحتلال، ثم نشرت معلومات تحتوي على بيانات مئات من الجنود الإسرائيليين من ضمنها أسماء وأرقام هواتفهم وعناوينهم، الى جانب بعض الصور، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام في الكيان ،من بينها صورا شخصية لوزير الحرب بيني غانتس، مع تهديدات بأنه تحت المراقبة.

ويعتقد /إيال عليمه/محلل الشؤون العسكرية والأمنية في القناة الاسرائيلية "كان"، أن اختراق حسابات جنود أو ضباط الجيش الاحتلال، يشكل خطرا على أمن المؤسسة العسكرية. ويقول إن حوادث الاختراق وقرصنة المعلومات بصفوف بعض الجنود والضباط مستمرة منذ عدة سنوات.

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