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تجمع المهنيين السودانيين: لن نكون جزءا من أي دعوات للتسوية مع السلطة العسكرية والطريق الوحيد هو إسقاط الحكم العسكري

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

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