ليبيا..مفوضية الانتخابات تحذف إعلان رفض ترشح سيف الإسلام القذافي

العالم-ليبيا

وكان رئيس قسم العمليات الرئيسية بالمفوضية، سعيد القصبي، قال في وقت سابق من اليوم إن مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة، سواء للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأشارت المفوضية، أمس الأحد، إلى أن سيف الإسلام القذافي تقدم بمستندات ترشحه "مستكملا جميع المصوغات القانونية" المنصوص عليها بموجب القانون رقم 1 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.

وسيف الإسلام من أبرز الشخصيات المتوقع أن تخوض انتخابات الرئاسة ضمن قائمة مرشحين تضم أيضا قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.