تجمع المهنيين السودانيين: الطريق الوحيد هو إسقاط الحكم العسكري

العالم ـ السودان

ودعا تجمع المهنيين إلى "تكوين الجبهة الثورية الواسعة لإسقاط انقلاب المجلس العسكري المجرم، وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الخالصة من قوى الثورة الملتزمة بلاءاتها الواضحة (لا تفاوض، لا مساومة، لا شراكة)".

كما أعلن تجمع المهنيين في البيان، رفضه لما جاء في بيان المجلس المركزي لقوى الحرية ووصف البيان بالمؤسف، مضيفا أنه يؤكد "انفصامه (المجلس) الكامل عن الواقع وعن نبض الشارع والقوى الثورية".

وقال إن "تجمع المهنيين السودانيين لم يشارك في الاجتماع الذي تحدث عنه بيان ما يسمى بالمجلس المركزي، الذي يمارس التشويش والكذب الصريح باستخدام اسم التجمع في البيان لأغراض مشبوهة ومضللة تنسف كل ما يقال عن تعلمهم الدرس أو أهليتهم للعمل مع قوى الثورة".