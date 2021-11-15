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تجمع المهنيين السودانيين: الطريق الوحيد هو إسقاط الحكم العسكري

تجمع المهنيين السودانيين: الطريق الوحيد هو إسقاط الحكم العسكري
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان اليوم الاثنين، رفضه التام لأي تسوية مع السلطة العسكرية، وأكد أن الطريق الوحيد هو إسقاط هذه السلطة والتأسيس لسلطة وطنية مدنية انتقالية.

العالم ـ السودان

ودعا تجمع المهنيين إلى "تكوين الجبهة الثورية الواسعة لإسقاط انقلاب المجلس العسكري المجرم، وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الخالصة من قوى الثورة الملتزمة بلاءاتها الواضحة (لا تفاوض، لا مساومة، لا شراكة)".

كما أعلن تجمع المهنيين في البيان، رفضه لما جاء في بيان المجلس المركزي لقوى الحرية ووصف البيان بالمؤسف، مضيفا أنه يؤكد "انفصامه (المجلس) الكامل عن الواقع وعن نبض الشارع والقوى الثورية".

وقال إن "تجمع المهنيين السودانيين لم يشارك في الاجتماع الذي تحدث عنه بيان ما يسمى بالمجلس المركزي، الذي يمارس التشويش والكذب الصريح باستخدام اسم التجمع في البيان لأغراض مشبوهة ومضللة تنسف كل ما يقال عن تعلمهم الدرس أو أهليتهم للعمل مع قوى الثورة".

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