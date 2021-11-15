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شاهد ..الاعتراف الاسرائيلي بالعجز من مواجهة القدرات التسلحية الإيرانية

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد خالد الرواس المتابع الباحث والمحلل السياسي، أن الخوف يعيشه الكيان الصهيوني في أن يرى أن ايران تتقدم بشكل مضطرد، سواء كان عليها عقوبات أم لم يكن، حيث رأى الكيان أن تقدم إيران لا يوقفه عقوبات أو حصار، لان المعرفة النووية قد دخلت الى ايران وهي محاصرة بالعقوبات.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" العين الاسرائيلية"، أشار الرواس الى أن ما يقوله المحلل السياسي الصهيوني يرتبط مباشرة بالخوف من تقدم ايران سواء أمتلكت المعرفة النووية ام لم تمتلك.

وأضاف الرواس أن المعرفة النووية ليست هدفا بحد ذاته، بل هي وسيلة للتقدم المستمر للجمهورية الاسلامية الايرانية لخدمة مشروعها في هذه المنطقة ضد الكيان الصهيوني، ونصرة للمظلومين في هذه المنطقة.

وكان التشخيص الأمني الصهيوني قد بين في عدم استطاعة الحد من تطوير البرنامج النووي الإيراني وان مواجهة إيران المباشرة ليست سهلة، وهذا التشخيص أتى لتعاظم القدرات الايرانية نوويا وتسلحا والتي لم تفلح سياسات نتنياهو في الحد منها وهذا ما قالته القناة 13 العبرية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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