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المهرة.. قوات بريطانية تحتل مواقع الصيادين وتتخذها مواقع عسكرية

المهرة.. قوات بريطانية تحتل مواقع الصيادين وتتخذها مواقع عسكرية
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر محلية في محافظة المهرة قيام قوات الاحتلال البريطاني، اليوم الاثنين، بالاعتداء على الصيادين في مديريتي قشن وسيحوت الساحلية بالمهرة ومنعهم من مزاولة عملهم في مناطق الاصطياد.

العالم- اليمن

وبحسب صحيفة (26 سبتمبر) التابعة لوزارة الدفاع اليمني، فقد قال وزير الثروة السمكية محمد الزبيري: إن البوارج المتواجدة في البحر العربي قامت بطرد الصيادين ومنعتهم من مزاولة مهنة الصيد.

وأضاف الزبيري: أن القوات البريطانية قامت باحتلال مواقع الصيادين في سواحل قشن وسيحوت بالمهرة ومن ثم اتخاذها مواقع ومساكن لوحداتها ومعداتها العسكرية، مشيرا إلى أن تلك القوات قامت بحفر خنادق حول تلك المواقع بمساعدة مليشيات العدوان بالمحافظة.

ودعا الزبيري الشعب اليمني إلى الوقوف مع أبناء المهرة ضد الغزاة والمحتلين من القوات البريطانية المتواجدة في الشريط الساحلي.

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