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أ ف ب: بولندا تبدأ في كانون الأول/ديسمبر تشييد جدار على حدود بيلاروس

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 15-11-2021

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