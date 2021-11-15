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"رايتس ووتش" تنتقد استضافة مصر قمة "كوب27"

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" استضافة مصر قمة المناخ المقبلة التابعة للأمم المتحدة (كوب27) بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان".

العالم- مصر

ونقل بيان للمنظمة عن جو ستورك، نائب قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة قوله إن الدول المشاركة في (كوب27) يجب أن تضغط على مصر للإفراج عن مسجونين.

وكانت مصر تقدمت لاستضافة مؤتمر الأطراف للمناخ التابع للأمم المتحدة في نسخته الـ27 بمنتجع شرم الشيخ السياحي المطل على البحر الأحمر في أواخر عام 2022.

ووقعت نحو 200 دولة، السبت، بمدينة غلاسكو، اتفاقا عالميا لمحاولة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والابتعاد عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي وصفها العلماء والسياسيون بـ"الكارثية".

ولاحظت المجموعة الحقوقية الدولية، أن اختيار مصر لمنتجع شرم الشيخ لعقد قمة المناخ "قد يحول دون إمكانية حدوث تظاهرات في الشارع كتلك التي حدثت في غلاسكو، فضلا عن أن الحكومة المصرية تستطيع التحكم في هذا الأمر من خلال قانون التظاهر الذي صدر عام 2013 والذي يمنع أي تجمع دون موافقة مسبقة من الشرطة".

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"رايتس ووتش" تنتقد استضافة مصر قمة "كوب27"