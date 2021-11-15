تركيا تطلق عملية 'أرن الشتاء- 3' ضد حزب العمال بجنوب شرق البلاد

العالم ـ تركيا

وأفادت وزارة الداخلية التركية في بيان، بأن العملية الأمنية تحمل اسم "أرن الشتاء- 3"، ويشارك فيها ألفان و103 عناصر من الدرك والقوات الخاصة والشرطة الخاصة والحراس الأمنيين.

وأكدت أن عمليات "أرن الشتاء" التي تم إطلاقها للقضاء على الإرهاب داخل البلاد بشكل كامل، "تتواصل بنجاح وبحزم وتحظى بدعم شعبي".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، وملاحقة عناصره داخل البلاد وخارجها.

والثلاثاء الماضي أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق عملية "أرن الشتاء" ضد حزب العمال الكردستاني في ولاية شرناق.