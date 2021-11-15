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السودان.. وقفات احتجاجية بالمستشفيات للمطالبة بحكم مدني

السودان.. وقفات احتجاجية بالمستشفيات للمطالبة بحكم مدني
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

نفذت كوادر طبية سودانية، الإثنين، وقفات احتجاجية في عدد من المستشفيات الحكومية بالعاصمة والولايات، للمطالبة بالحكم المدني.

العالم ـ السودان

وشملت الوقفات الاحتجاجية، مستشفيات "إبراهيم مالك"، بالعاصمة الخرطوم، و"أمدرمان التعليمي" غربي العاصمة، و"بحري" شمالي العاصمة، وكسلا، شرقي البلاد، وفق لجنة صيادلة السودان المركزية.

ورفع المحتجون، وفق ذات المصدر، لافتات مكتوب عليها، "الردة مستحيلة"، "لا شراكة، لا تفاوض، لا تسوية"، "مدنية خيار الشعب"، "حكومة مدنية.. أو ثورة أبدية".

وذكرت اللجنة في بيان، أن الوقفات الاحتجاجية تأتي، "استكمالا للحراك الثوري الرفض للانقلاب العسكري والعنف ضد المدنيين والثوار، وبلوغ حكم مدني خالص، بالإضافة للانتهاكات المستمرة على المرافق الصحية والفرق الميدانية".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، إقدام قوة أمنية على اقتحام مستشفى حكومي (شرق) ومنع دخول كوادره الطبية.

وأعلنت "تنسيقية الكوادر الطبية" في بيان، في وقت سابق الإثنين، تنظيم وقفات احتجاجية أمام المستشفيات بالخرطوم وعدة ولايات، للمطالبة بالحكم المدني ورفض "الانقلاب العسكري".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلابا عسكريا".

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