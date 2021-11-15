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سوريا وجنوب أفريقيا يبحثان تعزيز التعاون بينهما

سوريا وجنوب أفريقيا يبحثان تعزيز التعاون بينهما
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية السورية الجنوب أفريقية مع سفير جمهورية جنوب أفريقيا باري فيليب غيلدر سبل تطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية بين البلدين.

العالم - سوريا

رئيس اللجنة نضال مهنا ثمن مواقف جمهورية جنوب أفريقيا الداعمة لسوريا خلال سنوات الحرب الإرهابية التي تعرضت لها مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به في إيضاح حقيقة ما جرى في سوريا على اعتبار أن سفارتها بقيت موجودة في دمشق ولم تغلق مكاتبها وكانت شاهدا على ما حدث.

من جانبه أشار السفير غيلدر إلى عمق العلاقات بين البلدين وأهمية زيادة التعاون بينهما في مختلف المجالات مؤكداً أن بلاده تدرك بشكل واضح حقيقة ما يجري في سوريا الأمر الذي دفعها لمساندتها في المحافل الدولية ولا سيما خلال وجود بلاده كعضو غير دائم في مجلس الامن.

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