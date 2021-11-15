الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: التحالف السعودي يعتبر إعادة انتشار وتمركز قواته بالساحل الغربي قرارا عسكريا لقيادة التحالف لموائمة الاستراتيجية العسكرية باليمن

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

توثيق الحرب المفروضة على سوريا من خلال السينما

أمير عبد اللهيان: لا نرى سقفا لتحسين العلاقات مع تركيا

وزير التجارة الداخلية السوري يزف بشرى للمواطنين..وهذه تفاصيلها

هيئة الأسرى:الاسير الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ في كل دقيقة

تركيا تطلق عملية 'أرن الشتاء- 3' ضد حزب العمال بجنوب شرق البلاد

بولندا تبدأ في ديسمبر تشييد جدار على حدود بيلاروس