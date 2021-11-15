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الرئيسان الروسي والفرنسي يتفقان على "خفض التصعيد" في أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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