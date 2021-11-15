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آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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أ ف ب: لوكاشنكو وميركل يجريان اتصالا هاتفيا حول أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا
وزير الخارجية الايراني لنظيره الايطالي: لقد اعلنا استعدادنا للتوصل الى اتفاق جيد في ظل عودة جميع اطراف محادثات فيينا الى كامل تعهداتها
الرئيسان الروسي والفرنسي يتفقان على "خفض التصعيد" في أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا
مراسل العالم: التحالف السعودي يعتبر إعادة انتشار وتمركز قواته بالساحل الغربي قرارا عسكريا لقيادة التحالف لموائمة الاستراتيجية العسكرية باليمن
أ ف ب: بولندا تبدأ في كانون الأول/ديسمبر تشييد جدار على حدود بيلاروس
تجمع المهنيين السودانيين: لن نكون جزءا من أي دعوات للتسوية مع السلطة العسكرية والطريق الوحيد هو إسقاط الحكم العسكري
مفوضية الانتخابات الليبية تحذف منشورا على فيسبوك اعلنت فيه رفضها ترشح سيف الاسلام القذافي للانتخابات الرئاسية
هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر تضرب منطقة "فين" في محافظة هرمزكان جنوب ايران
المكتب السياسي لحركة أنصارالله اليمنية: قتل الأسرى في عرف كل الشرائع وكل الأمم جريمةٌ بحق الإنسانية لا يقدم عليها إلا سفاحون قتلة بلا أي دين
المكتب السياسي لحركة أنصارالله يدين جريمة إعدام 10 أسرى من الجيش واللجان ويحمل تحالف العدوان تبعاتها مؤكدا أنها لن تسقط بتقادم الزمن
وزير الخارجية الايراني لنظيره الايطالي: لقد اعلنا استعدادنا للتوصل الى اتفاق جيد في ظل عودة جميع اطراف محادثات فيينا الى كامل تعهداتها
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش
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