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أ ف ب: لوكاشنكو وميركل يجريان اتصالا هاتفيا حول أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

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