الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالاسماء.. الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على 4 وزراء سوريين

بالاسماء.. الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على 4 وزراء سوريين
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 وزراء تم تعيينهم مؤخرا في الحكومة السورية، شملت تجميد أصول وحظر سفر داخل أوروبا.

العالم - سوريا

وأعلن الاتحاد أن عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر داخل أوروبا شملت 4 وزراء بينهم: التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، والإعلام بطرس حلاق، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين.حسبما ذكر موقع ار تي .

وقال الاتحاد إن "الوزراء الأربعة متهمون بالمشاركة في تحمل "مسؤولية قمع للمدنيين"، حسب زعمه.

وترفع العقوبات الجديدة عدد المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا الى 287 شخصا.

وتشمل العقوبات الأوربية التي بدأ الاتحاد فرضها على سوريا منذ 2011، سبعين كيانا، بينها منظمات وبنوك وشركات.

وتشمل الإجراءات أيضا فرض حظر على واردات النفط وقيود على الاستثمار، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "أسوشيتد برس" + RT

روابط ذات صلة

بيلاروسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبى أعطت نتائج عكسية

ماذا وراء العقوبات الأميركية الجديدة على بعض اللبنانيين؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين وماكرون يتفقان على 'خفض التصعيد' بأزمة المهاجرين

علماء الفلك يكتشفون جسما في مركز مجرة درب التبانة يحجب الأشعة الكونية!

بني غانتس يزور المغرب الأسبوع المقبل

الكويت تسجل 120 حالة انتحار خلال 11 شهرا

ايران... تطعيم الرعايا الافغان بلقاح كورونا في خراسان الرضوية

"رايتس ووتش" تنتقد استضافة مصر قمة "كوب27"