بني غانتس يزور المغرب الأسبوع المقبل

العالم-الاحتلال

ومن المتوقّع، بحسب موقع "والا" الإسرائيلي، أن يوقع غانتس خلال الزيارة التي تجرى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل على "مذكرة تفاهم أمنية عامة"، عقب لقاءات سيجريها مع نظيره المغربي ووزير الخارجية.

ودشّن وزير الخارجية الإسرائيلي، يئير لبيد، في أغسطس/آب من هذا العام، أول زيارة رسمية عالية المستوى إلى المغرب منذ قطع العلاقات بين الطرفين قبل نحو 20 عامًا.

وأعاد المغرب أواخر العام الماضي تطبيع علاقاته مع "إسرائيل"، في صفقة قادها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، خلال آخر أيام ولايته، وشملت الإعلان عن اعتراف امريكا، في المقابل، بسيادة المغرب على الصحراء.

واليوم، قرر مناهضو التطبيع في المغرب تنظيم احتجاجات شعبية سلمية في كل المدن والمناطق، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.