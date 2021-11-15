الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

بني غانتس يزور المغرب الأسبوع المقبل

بني غانتس يزور المغرب الأسبوع المقبل
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

يزور وزير الحرب الصهيوني، بني غانتس، المغرب الأسبوع المقبل، في أول زيارة من نوعها على هذا المستوى بين الطرفين، إذ لم يسبق لأي وزير الحرب الإسرائيلي زيارة الرباط بشكل رسمي.

العالم-الاحتلال

ومن المتوقّع، بحسب موقع "والا" الإسرائيلي، أن يوقع غانتس خلال الزيارة التي تجرى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل على "مذكرة تفاهم أمنية عامة"، عقب لقاءات سيجريها مع نظيره المغربي ووزير الخارجية.

ودشّن وزير الخارجية الإسرائيلي، يئير لبيد، في أغسطس/آب من هذا العام، أول زيارة رسمية عالية المستوى إلى المغرب منذ قطع العلاقات بين الطرفين قبل نحو 20 عامًا.

وأعاد المغرب أواخر العام الماضي تطبيع علاقاته مع "إسرائيل"، في صفقة قادها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، خلال آخر أيام ولايته، وشملت الإعلان عن اعتراف امريكا، في المقابل، بسيادة المغرب على الصحراء.

واليوم، قرر مناهضو التطبيع في المغرب تنظيم احتجاجات شعبية سلمية في كل المدن والمناطق، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

روابط ذات صلة

وزير الحرب الصهيوني يزور الإمارات قريبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين وماكرون يتفقان على 'خفض التصعيد' بأزمة المهاجرين

علماء الفلك يكتشفون جسما في مركز مجرة درب التبانة يحجب الأشعة الكونية!

بني غانتس يزور المغرب الأسبوع المقبل

الكويت تسجل 120 حالة انتحار خلال 11 شهرا

ايران... تطعيم الرعايا الافغان بلقاح كورونا في خراسان الرضوية

"رايتس ووتش" تنتقد استضافة مصر قمة "كوب27"