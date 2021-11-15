الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق نووي جيد

عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق نووي جيد
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الإثنين، إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق نووي جيد، مشيرا إلى أن "هذا يتطلب عودة أطراف التفاوض إلى التزاماتها بصورة كاملة".

العالم-إيران

وفي حديث مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، أشار عبد اللهيان إلى المحادثات المقبلة في فيينا والتي ستنطلق يوم 29 نوفمبر الحالي، مؤكدا أن "جميع الأطراف توصلت إلى فهم مشترك بأن أمريكا تتحمل اللوم والمسؤولية عن الوضع الحالي".

وقال إن "بعض الأطراف التزمت الصمت في مواجهة المزايدات الأمريكية في خطوة غير مسؤولة ساهمت في إيجاد الوضع الحالي الذي لا يمكن القبول به"، معلنا أن "الحكومة الإيرانية الجديدة عازمة على تعزيز تعاونها مع الدول الصديقة، و لا سيما إيطاليا، في أجواء مبنية على الاحترام المتبادل وبالاعتماد على الإمكانيات والفرص المتاحة في العلاقات".

وأضاف: "الحكومة الجديدة في إيران حكومة براغماتية تركز على النتائج"، لافتا إلى "أننا تبادلنا وجهات نظرنا مع أطراف المفاوضات ومستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد، وهذا يتطلب عودة أطراف التفاوض إلى التزاماتها بصورة كاملة".

روابط ذات صلة

نامل ان تتمخض زيارة اردوغان لطهران عن توقيع خارطة طريق للتعاون المشترك

وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في طهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق نووي جيد

البنتاغون: مروحية إيرانية حلقت على مسافة 25 متراً بجانب إحدى سفننا الحربية في خليج عمان

قرداحي: لا أريد أن تكون استقالتي مجرد طلقة في الهواء

بوتين وماكرون يتفقان على 'خفض التصعيد' بأزمة المهاجرين

علماء الفلك يكتشفون جسما في مركز مجرة درب التبانة يحجب الأشعة الكونية!

بني غانتس يزور المغرب الأسبوع المقبل