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الخوف من كورونا يتجدّد في لبنان

الخوف من كورونا يتجدّد في لبنان
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

على أبواب فصل الشتاء، عاد عدّاد فيروس كورونا إلى الارتفاع في لبنان ، في ظل التحذير من موجة جديدة للوباء.

العالم_لبنان

وقد تخوّف اليوم الثلاثاء رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب عاصم عراجي من إعادة تفشي كورونا على نطاق واسع، كما هي الحال في ألمانيا التي، وبالرغم من ارتفاع نسبة الملقّحين فيها تعرضت إلى موجة إصابات عالية جداً، متوقعاً زيادة عدد المصابين في الأشهر الأربعة المقبلة.

وقال: إنّ الأهم ألّا يكون بين المصابين حالات تستلزم الدخول إلى العنايات لأن معظم هذه الأقسام أقفلت بسبب الكلفة الاستشفائية العالية، داعياً إلى زيادة نسبة التلقيح، والعودة إلى تطبيق الأساليب الوقائية التي تتلخص باعتماد الكمامة، وغسل اليدين، والتباعد، مقدراً أنّ نسبة المناعة بين الملقحين والذين أصيبوا بكورونا تصل إلى 60 في المئة، وهذه النسبة لا تكفي ليكون لدينا حماية اجتماعية.

لافتاً إلى أنّ إقفال البلد غير وارد، والمهم أنّ الملقحين لديهم مناعة، ولن يضطروا للدخول إلى أقسام العناية في حال إصابتهم من جديد.

و في السياق قدأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان ، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 231 إصابة جديدة بـفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 652966.

مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 6 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8588.

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