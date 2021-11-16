كارثة صحية بسبب "الرمان" لم ينتبه لها أحد!

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حيث يحتوي 100 غرام من عصير الرمان على حوالي 41 سعرة حرارية وكمية من الكربوهيدارت ولا يحتوي على الدهون و الدهون المشبعة و الكوليسترول والبروتينات.

فعلى الرغم من كل فوائد الرمان الكثيرة إلا أنه لا يخلو تناولها من بعض الأضرار التي تشمل الكلى و السكر والضغط اضافة الى وجود بعض الأضرار المحتملة لقشور الرمان المطحونة و عصير الرمان، نتحدث عنها كالآتي:

أضرار الرمان لمرضى الضغط

من الممكن أن يسبب عصير الرمان في انحفاض ضغط الدم عند بعض الأشخاص لذا فهم ينصحون بتناوله بحذر.

أضرار الرمان على العمليات الجراحية

ينصح بتجنب تناول الرمان قبل اجراء عملية الجراحة بأسبوعين وذلك لانه يؤثر في القدرة على تنظيم ضغط الدم.

أضرار الرمان و قشور الرمان على الكلى

على الرغم من فوائد الرمان و قشور الرمان الكثيرة اللا أنه لا ينبغي تناوله ممن يعاني من فشل كلوي الا بعد استشارة الطبيب.

حيث يحتوي الرمان على عنصر البوتاسيوم الذي قد يؤدي الاكثار منه الى حدوث مشاكل في الكلى كما قد تحتوي قشور الرمان على بكتيريا ومواد ضارة قد تضر الكل و الجسم عموما و قد يكون هناك بعض الأضرار المرتبطة بالاكثار من تناول الرمان أو قشوره.

أضرار الرمان لمرضى السكر:

يحتوي الرمان على نسبة عالية من السكر لذا ينصح بالحذر من تناوله من قبل الأشخاص المصابين بداء السكر.

أضرار الرمان على الكبد:

قد يتسبب الرمان في ابطاء ازالة التأثيرات الجانبية لبعض الأدوية لانه يبطئ تحطيم بعض الأدوية في الكبد.

أضرار الرمان على الجهاز الهضمي:

ينصح بتجنب تناول الرمان في حالات الاسهال و تأثيراته في هذا المجال غير مؤكدة.

اضرار الرمان على الوزن

الرمان بالتناول المفرط والغير منظم له يتسبب في الإصابة بالسمنة، والسمنة تعتبر أن الأمراض والاستمرار في التناول يمنح الجسم كميات كبيرة جدا من السكر الذي يتوفر في حبات الرمان بشكل كبير والذي على الرغم من كونه طبيعي إلا أنه يتم تخزينه في خلايا دهنية جيدة وتتسبب في الوزن الزائد.

اضرار الرمان على صحة الفم

هذا الأمر قد تم الفحص له والدراسة من قبل الكثير من الباحثين بمجال فوائد الغذاء، حيث تبين أن الكثرة بالتناول غير المحسوب لفاكهة الرمان من شأنه أن يتسبب في الإضرار بحالة صحة الفم، والغشاء المبطن له، وكذلك كثرة تناوله تتسبب في الإصابة بالالتهاب الشديد بالنسيج اللثوي، وهذا يعمل على التقليل من صحة اللثة، وسلامتها.

أضرار الرمان على الحوامل

الكثير من الأطباء يشيرون لأن التناول المفرط والكميات الكبيرة من الرمان حال تناولتها السيدة الحامل فهذا يعود بالسلب على الصحة العامة لها، ومن المفضل ألا يتم التناول لاله من قبلها خلال أشهرها وفترة حملها الأولى، وهكذا قد أشار أطباء النساء.

ومن أضراره أيضاً أنه يسبب الحساسية لبعض الأشخاص، كما أن بعض أجزاء الشجرة قد تسبب التسمم، حيث استهلاك جذور الرمان أو قشره أو جذوعه غير امن حيث يمكن أن تحتوي على سموم.