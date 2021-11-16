وزير الخارجية التركي في بيروت

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وستتركّز اوغلو في لقاءاته في بيروت على تفاعلات الأزمات اللبنانية المتشابكة والمتداخلة بخلفياتها الداخلية والإقليمية والدولية، بما فيها تلك المتصلة بالأزمة الدبلوماسية الاخيرة مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية اليوم عن مراجع سياسية هو ما كان موضع نقاش بينه وبين نظيره الايراني امس، وتناولت محادثاتهما ما يمكن ان تقوم به ايران وتركيا، لتسهيل الحل السياسي في لبنان وسبل توفير المخرج لإحياء العمل الحكومي لمواجهة الاستحقاقات المقبلة.

وأوضحت المراجع و من المقرر انّ أوغلو سيشارك في اليوم الثاني لزيارته في تدشين عدد من المشاريع التي موّلتها أنقرة في مناطق لبنانية عدة.

ومع وصل اوغلو الى بيروتتنتظر الساحة اللبنانية، هذا الاسبوع، ما قد ينتج عن زيارة وزيري الخارجية التركي مولود جاوويش أوغلو والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت، حيث تطرح الكثير من الأسئلة حول ما اذا كانا يحملان من مبادرة قد تقود إلى معالجة الأزمة الدبلوماسية مع بعض الدول الخليجية، خصوصاً السعودية.