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الرئيس الصيني يحذّر بايدن من أن التحريض على استقلال تايوان هو "لعب بالنار"

الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

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