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باختصار.. سد اليسو التركي ومخاوف العراق

الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

افتتح الرئيس التركي سد اليسو الضخم على نهر دجلة بولاية ماردين جنوب شرقي تركيا. وحذر المراقبون أن سد اليسو سيخفض منسوب النهر بشكل كبير في العراق .

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