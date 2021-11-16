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عضو المجلس السياسي في حزب الله يشن هجوما لاذعا على جنبلاط

عضو المجلس السياسي في حزب الله يشن هجوما لاذعا على جنبلاط
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

شن عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب هجوماً لاذعاً على رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

العالم_لبنان

وقال ابوزينب : بسبّونا من فوق وبقولوا بتعرفوا بدنا نزبط وضعنا مع السعودية في معاشات وشنط مصاري، هذه الأشياء لَن نقبل بها بعد اليوم لأنَّ هؤلاء يشكلون عبئاً أساسياً على الواقع اللبناني، وهمّ أداة لضرب الوضع الداخلي اللبناني وتوتيره.

وأضاف: ما بدي يضلّ حاكمني وليد جنبلاط بمزاجيّته السياسيّة، إنّو هلأ بدو يتحالف مع القوّات اللبنانية ما قبل شهر قرّب على الجنرال عون، ومبارح إنو بهاليومين كان عم بصعد تجاهنا وعم يبتلي علينا وبيظلمنا وبكذّب عنا بشغلات نحن لم نفعلها لكي يُرضي الأميركي والسعودي.

وتابع: شو بقول اليوم على رويترز أنا ما بدّي أعمل جبهة ضد حزب الله، وبدي أتحالف مع القوات اللبنانية وهذا حكي مبارح عم ببيعو للسعودية والأميركان طيب وشو بعدان، بعدان سمّم البيئة الدرزية، أنا بفهم أنو الواحد يشتغل تكتيك بس هوي بالمقابل كمان شو عمل للشباب الدروز اللي عايشين بالجبل لما بيسمعو زعيم عم بيحكي هيك وعن حزب الله وبكذّب عنا.

وأشار أبو زينب إلى أن جنبلاط يعمد إلى حقن المجتمع ضدّ المقاومة ومن ثمّ يُرسل غازي العريضي لتلطيف الأجواء.

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