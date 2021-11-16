هكذا أُخمدت حرائق الجنوب: صعوبات ومخاطر جمّة

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الحرائق التي تمت السيطرة عليها بجهود الفرق المتطوعة من عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي وفرق أخرى كشفت عجز الأجهزة التابعة للدولة عن مواجهة أية كارثة طبيعية تُهدد المنطقة، في ظلّ ما تعانيه الأخيرة من شحّ في المياه والدعم اللوجستي المطلوب لمساندة الفرق المعنية.

وفي هذا السياق، أكد مدير فوج الأطفاء في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية - منطقة بنت جبيل وصور ومرجعيون عبد الله نور الدين أن عملية تبريد المناطق المحترقة انتهت وتمّت السيطرة على كل الحرائق، مشيرا إلى أن الفرق العاملة بدأت بتفقّد معداتها لتكون على جهوزية تامة في حال عادت النيران من جديد.

وذكر نور الدين في حديث صحفي اليوم الثلاثاء المناطق من الأكثر إلى الأقل تضررا وهي: وادي العزية - مجدل زون - المنصوري - شحور - ياطر - بيت ليف - رامية - سلعا - باريش - طيرفلسايه - البرج الشمالي - عيتيت - مزرعة مشرف - جبال البطم - حاريص، مؤكدا أن غالبية الخسائر اقتصرت على المساحات الخضراء والأحراج.

وأوضح أن الحرائق وصلت إلى 5 منازل في بلدة شحور، حيث جرى نقل بعض المُصابين إلى المستشفيات المحيطة، ونقل بعض المتطوعين بعد أن أصيبوا بالاختناق، لافتا إلى إصابة متطوع بقنبلة عنقودية.

ولفت نور الدين إلى "الجهود الخجولة التي بذلتها فرق الدفاع المدني الرسمية، التي اقتصر وجودها في كل المناطق على 7 آليات فقط وبعض المتطوعين، بالمقابل كانت فرقنا المؤلفة من 25 آلية ومئات المتطوعين على أتمّ الجهوزية لمواجهة الحرائق، بغض النظر عن الفرق الاخرى التي بذلت جهودًا كبيرة في هذا السياق.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية واجهت مشكلة الدعم اللوجستي، خصوصًا تغذية الآليات بالمياه، إذ تعاني المناطق الجنوبية من شحّ في مياه الخدمة منذ سنوات"، موضحًا أن الآليات كانت تضطر إلى مغادرة موقع الحريق ليجري ملؤها بالمياه، لتعود بعد ذلك وتبدأ إطفاء الحرائق من جديد، ما صعب عليها عملية الاخماد بشكل سريع.

وبيّن أن المروحيات التابعة للجيش اللبناني نفّذت فقط 3 طلعات جوية بعد الظهر لإطفاء الحرائق فوق المناطق، على الرغم من أن مناشداتنا بدأت منذ الفجر لإنقاذ الوضع.

وأفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية أنَّ مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفّذت 2023 خدمة ومهمة مختلفة من صباح يوم الإثنين 8 تشرين الثاني حتى مساء يوم الأحد 14 تشرين الثاني 2021.

يُذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة نفذت في حملتها لمكافحة جائحة "كورونا" منذ بدايتها حتى الآن 15925 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبهٍ بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2475 متوفٍ بالفيروس من أصل 8582 في لبنان.

كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 3573 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلًا عن 9989 مهمّة توعوية وإرشادية و 72636 مهمّة تدخل إسعافي منزلي.