الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١
٠٩:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة حماس: المقاومة بكل أشكالها هي السبيل لردع العدو الغاصب وهي الطريق لطرده من أرضنا المغتصبة واستعادة حقوق شعبنا المسلوبة

الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مدرب العراق السابق يقدم نصيحة لــ"أدفوكات" قبيل لقاء كوريا الجنوبية

هذا ما قاله نجم الشمشون الكوري عن لقاء العراق اليوم

الكيان الاسرائيلي يبذل المستحيل لارغام تركيا على اطلاق سراح الزوجين

قطعة منفصلة عن القمر تدور حول الأرض.. والعلماء يتابعونها!

الكويت تتخذ قرارًا قاسيًا ضد لبنان بعد أيام من طرد السفير ووقف التأشيرات

كازاخستان: محادثات أستانا بشأن سوريا في 20 ديسمبر