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شاهد .. حادث مروع لــ فتيات بالسعودية يتحول الى "تريند"!

الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو من حادث في منطقة خميس مشيط، حيث تعرضت له عدد من الفتيات خلال محاولتهن قطع الشارع في المدينة.

العالم - حوادث

وتداولت وسائل إعلام سعودية، تعقيب أمانة خميس مشيط على الحادث والتي قالت فيه إنها تأسف للحادث المروري الذي تعرضت له عددٌ من السيدات أثناء عبورهن طريق الأمير سلطان (طريق الـ 100)، وتتمنى لهن الصحة والسلامة والشفاء العاجل".

وأضافت سبق في تقريرها، أن بلدية خميس مشيط "أشارت إلى أنه تم التنسيق مع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة لوضع الحلول العاجلة لهذا الموقع، كما تشرع البلدية في تنفيذ واعتماد دراسة شاملة للمواقع الحرجة لتنفيذ جسور المشاة بمواقع مختلفة، ومنها الموقع المشار إليه وفق الأولويات لتسهيل تنقل وعبور المشاة على الطرق الرئيسة".

ونقلت موقع إخباري، على لسان المتحدث باسم الهلال الأحمر بعسير، أحمد مسفر الألمعي، قوله في تصريحات حصرية لها قال فيها إن حادث دهس السيدات على طريق الأمير سلطان بمحافظة خميس مشيط مطلع الأسبوع الحالي لم يخلف وفيات بحمد الله، ونا نتج عنه الحادث إصابتان، متوسطة وبسيطة، وتم التعامل معهما، ونُقلتا إلى مستشفى الخميس العام دون وجود وفيات".

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