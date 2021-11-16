رئيس منظمة الطاقة الذرية يزور مشروع "جشمه نور" في قزوين

العالم - ايران

وقال إسلامي، خلال زيارته لهذا المشروع، مدينة قزوين إحدى المراكز العلمية والاقتصادية في الدولة وتنفيذ هذا المشروع سيساهم في أن تكون أكثر فعالية في هذه المجالات.

وأضاف: إن مشروع جشمه نور من أكبر المشاريع العلمية والبحثية المعرفية في المنطقة.

وتابع إسلامي: "هذا المشروع سيزيد من عدد الباحثين والعلماء بعد إنشاء المركز وسيسهم بشكل كبير في التطور العلمي للبلاد بمختلف القطاعات ، بما في ذلك قطاعي الطب والصناعة".

وفي ذات السياق زار مساعد الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية مركز "فرايند نوين" الاشعاعي المجهز بمسرع إلكتروني الذي يستخدم في مجال الحفاظ على المحاصيل الزراعية لفترة طويلة وثانوية قزوين للطاقة الذرية.

وبامكان العلماء والخبراء الايرانيين الاستفادة من مشروع جشمه نور (المسرع الوطني) ، في مختلف المجالات الإشعاعات النووية المختلفة التي لها تطبيقات علمية متعددة بهدف إجراء البحوث والمشاريع العلمية والاستكشافية.

ويهدف هذا المشروع الوطني إلى انتاج أشعة ضوئية شديدة السطوع (أكثر إشراقًا من ضوء الشمس بمليارات المرات) ما يمهد الطريق لإجراء تجارب دقيقة في مختلف المجالات.

ويستخدم هذا المشروع ، الذي يعد مختبرا علميا كبيرا ، في مختلف المجالات العلمية كالطب والفيزياء والكيمياء والإلكترونيات والصيدلة والزراعة.