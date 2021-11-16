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كازاخستان: محادثات أستانا بشأن سوريا في 20 ديسمبر

كازاخستان: محادثات أستانا بشأن سوريا في 20 ديسمبر
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الكازاخستاني، مختار تلوب بردي إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانة بشأن القضية السورية في الـ 20 من ديسمير المقبل.

العالم-سوريا

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم : "لقد أكدنا استعدادنا لإجراء مفاوضات بشأن سوريا في 20 ديسمبر. تلقينا مذكرة رسمية من الجانب الروسي، والآن ننتظر تأكيد الأطراف الأخرى. وعندها فقط سنقوم بالبدء في إرسال دعوات رسمية للاجتماع".

وتابع قائلا:"يوجد الآن اتفاق على عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا وتركيا وإيران) في إطار المفاوضات السورية في كازاخستان.. التنسيق بين الدول الضامنة جار الآن. ومن جانبنا أكدنا استعدادنا لعقد الاجتماع".

وعقد الاجتماع الدولي السادس عشر حول الأزمة السورية يومي 7 و8 يوليو الماضي في عاصمة كازاخستان الجديدة، نور سلطان، بمشاركة وفود من الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة السورية.

وناقش المفاوضون الأوضاع في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، بما في ذلك موضوع تبادل الأسرى، والإفراج عن الرهائن وملف المفقودين.

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كازاخستان: محادثات أستانا بشأن سوريا في 20 ديسمبر