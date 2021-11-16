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رئيس الشاباك الجديد التقى سرا محمود عباس

رئيس الشاباك الجديد التقى سرا محمود عباس
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس جهاز "الشاباك" الجديد رونين بار قد اجتمع سرا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله خلال الأسبوع الماضي.

العالم - الاحتلال

وقالت الصحيفة، إن الاجتماع كان للتعارف، لكنهم تناولوا خلاله العديد من القضايا التي تهم الجانبين، حيث اشتكي رئيس السلطة من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، كما تطرق إلى طبيعة التنسيق الأمني في هذه المرحلة.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إن لقاء عباس برئيس "الشاباك" كان ضمن محاولات لعرقلة محاولة حمـاس تعزيز نفوذها في الضفة الغربية ودعم وتقوية المقاومة الفلسطينية في الضفة.

وأضافت أن "اللقاء في رام الله ينضم إلى لقاء آخر بين رئيس الشاباك في القاهرة مع وزير المخابرات المصري عباس كامل والتي تناولت التعاون مع مصر في محاربة التنظيمات في سيناء وكذلك محاربة حماس وتحضيرًا لزيارة وزير المخابرات "لإسرائيل" في الأيام المقبلة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي توجهت يوم أمس بطلب من الإدارة الأمريكية للضغط على دول عربية وأجنبية لتقديم دعم مالي للسلطة. والجمعة الماضية، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن الاحتلال "الإسرائيلي" حوّل نصف مليار شيكل في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لصالح السلطة الفلسطينية، من الأموال المجمدة".

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