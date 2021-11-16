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مراسل العالم: تجمع جماهيري حاشد في منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي رفضا للاحتلال التركي وتنديدا باعتداءاته الوحشية على المناطق السكنية

الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

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