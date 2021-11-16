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سوريا.. أهالي تل رفعت يجددون رفضهم للاحتلال التركي (صور)

سوريا.. أهالي تل رفعت يجددون رفضهم للاحتلال التركي (صور)
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

نظم الاهالي في منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي، وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، رفضاً للاحتلال التركي وتنديداً باعتداءاته على المناطق السكنية الآمنة.

العالم-سوریا

وجدد أهالي بلدة تل رفعت، خلال وقفتهم الاحتجاجية، رفضهم لوجود قوات الاحتلال التركي على الأراضي السورية منددين بالاعتداءات التي ترتكبها بحق المدنيين بالتعاون مع التنظيمات المسلحة التي يدعمها.

وأعرب المشاركون في الوقفة عن دعمهم المطلق لوحدة الأراضي السورية والوقوف بحزم ضد كل محاولات المس بسيادة الأراضي السورية مطالبين بخروج المحتل التركي والتصدي لأطماعه العدوانية باحتلال المزيد من الأراضي وتهجير سكانها.

وأكد المشاركون تمسكهم بمنازلهم وقراهم والاستعداد للتضحية بكل ما يملكون لحمايتها ومنع المحتل التركي من تدنيسها أو سرقة ونهب خيراتها.

ونفذ أهالي بلدة تل رفعت والقرى المجاورة وعدد من البلدات والقرى في منطقة اعزاز بريف حلب الشمالي خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية رفضاً للاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات المسلحة وتنديداً بجرائمهم بحق المواطنين السوريين.

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