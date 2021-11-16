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العراق يواصل تسجيل المهاجرين الراغبين بالعودة الطوعية من بيلاروسيا

العراق يواصل تسجيل المهاجرين الراغبين بالعودة الطوعية من بيلاروسيا
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، احمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة سجلت حتى الآن 170 من الراغبين بالعودة الطوعية من بيلاروسيا، فيما تم منح 55 جواز سفر عبور.

العالم-العراق

وقال الصحاف في بيان مقتضب، إن "كوادرنا الدبلوماسية الان تستكمل التنسيق اللوجستي مع سلطات المطار في منسك لتنفيذ الرحلة الاستثنائية لاعادة العالقين".

وأكد، إنه "تم منح 55 جواز سفر عبور للمهاجرين العالقين عند الحدود البولندية البيلاروسية".

وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية قد أكد أن العراق سيسيّر أول رحلة للإعادة الطوعية لمهاجرين عراقيين عالقين على الحدود في بيلاروسيا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وذكر الصحاف أن 571 عراقيا عالقون في مقاطعتين ضمن 8 مخيمات على الحدود في بيلاروسيا مع بولندا، مشيرا إلى أنه لا يمكن إحصاء أعداد العراقيين العالقين كاملة لأن الشريط الحدودي يمتد إلى مسافة 680 كلم، وهناك إعراض عن العودة لدى البعض.

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