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الرئاسة العراقية تنفي إصدارها عفواً عن متهمين بالإرهاب والمخدرات

الرئاسة العراقية تنفي إصدارها عفواً عن متهمين بالإرهاب والمخدرات
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، بيانا شديد اللهجة بعد انباء اصدارها عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الارهاب والمخدرات.

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، إنه "ننفي نفياً قاطعاً إصدار الرئاسة عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات وما شابه ذلك من أساليب تهدفُ للإضرار بالمجتمع العراقي".

وأضاف البيان، إنه "وفيما ينفي المكتب هذه الأخبار العارية عن الصحّة، التي تُنشر بين الحين والآخر، فإنه يؤكد ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها المعتمدة، والموقع الرسمي للرئاسة، والمنصّات التابعة له، ويهيبُ بوسائل الإعلام والمدوّنين ومواقع التواصل الاجتماعي وأبناء شعبنا العزيز إلى تحرّي الدقة في المعلومة، خصوصاً مع الفترة الحرجة التي تمرّ بها البلاد".

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