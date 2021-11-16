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الشرطة الأوغندية تعلن إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء انفجارين في العاصمة كمبالا وصفتهما بأنهما "اعتداء"

الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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