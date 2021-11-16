الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي :جادون تماما في المحادثات النووية على الغاء كل اشكال الحظر ضد الشعب الايراني

قناة العالم
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٣٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
لافروف: موسكو تعتبر استخدام بولندا الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين "غير مقبول"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان بلاده تدعم حقوق الشعب الايراني في الموضوع النووي
الرئيس رئيسي يشيد بمبادرة روسيا للاستقرار والهدوء في منطقة القوقاز ويؤكد ونظيره الروسي على رفض اي تغيير جيوسياسي لحدود الدول بالمنطقة
الرئيسان رئيسي وبوتين يؤكدان المواقف والتوجهات المشتركة لايران وروسيا ويشددان على ضرورة اكمال وثيقة التعاون الشامل طويل الأمد
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي :جادون تماما في المحادثات النووية على الغاء كل اشكال الحظر ضد الشعب الايراني
الشرطة الأوغندية تعلن إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء انفجارين في العاصمة كمبالا وصفتهما بأنهما "اعتداء"
مراسل العالم: تجمع جماهيري حاشد في منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي رفضا للاحتلال التركي وتنديدا باعتداءاته الوحشية على المناطق السكنية
حركة حماس: المقاومة بكل أشكالها هي السبيل لردع العدو الغاصب وهي الطريق لطرده من أرضنا المغتصبة واستعادة حقوق شعبنا المسلوبة
اللواء المتقاعد خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا
مراسلة العالم: انطلاق اعمال الجلسة المشتركة للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة اللاجئين في دمشق
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي :جادون تماما في المحادثات النووية على الغاء كل اشكال الحظر ضد الشعب الايراني
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
امريكا تبيع للسعودية أوهام ضمن صفقات السلاح
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٨
مع الحدث
أزمة تونس.. تعقيدات وغياب حلول
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٦
العين الإسرائیلیة
الإعلام الاسرائيلي.. ومناورات ذو الفقار الإيرانية
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣
خاص بالعالم- مراسلون
توثيق الحرب المفروضة على سوريا من خلال السينما
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٣
أهم الأخبار
ايران وتركيا، طاولة مفاوضات ودية...والأسرى المضربون في سجون الإحتلال
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١١
حديث البحرين
غياب الإصلاح والانهيار الشامل في البحرين
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٩
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
المطران حنا يدعو الأوروبيين إلى موقف صارم ضد الاحتلال وممارساته
تخمة تركيا المائية.. سلاح جيوسياسي ضد العراق
الصحة الايرانية: أكثر من 6 آلاف إصابة و 134 وفاة جديدة بكورونا
شاهد بالفيديو..
کاميرا العالم ترصد فرح ومعاناة اليمنيين بعد تحرير التحيتا
دولة تغير لون علمها تدريجيا دون شعور مواطنيها!
في المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس روسيا مع نظيره الايراني
رئيسي: جادون للغاية في المفاوضات النووية لرفع الحظر عن الشعب الإيراني
مقالات و تحليلات
ممر تجاري بين تركيا والإمارات وإيران
هل بات الرئيس التونسي يسير في حقل ألغام؟
إبحث عن الأيادي الاسرائيلية في الاقتتال العشائري بالخليل
تعديلات مرتقبة على الدستور المصري
هل تنهي الانتخابات التجاذبات الدولية في ليبيا؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.